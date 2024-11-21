Гвардіола пояснив, чому вирішив продовжити контракт із Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що продовжив контракт з клубом через особливі почуття до нього.

Слова іспанського тренера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У мене справді є особливі почуття до Манчестер Сіті. Ось чому я такий щасливий залишитися ще на два сезони. Дякую всім за те, що продовжуєте мені довіряти та підтримувати. Сподіваюся, тепер ми зможемо додати більше трофеїв до тих, що ми вже виграли", – сказав Жузеп.

🔵✨ Pep Guardiola: “I have a really special feeling for Man City. That is why I am so happy to be staying for another two more seasons”.



“Thank you to everyone for continuing to trust and support me”.



“Hopefully now we can add more trophies to the ones we have already won”. pic.twitter.com/WhZzX445Wj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.

53-річний іспанський фахівець погодився підписати новий контракт з Манчестер Сіті ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося про те, що в новому контракті Гвардіоли не буде прописана опція дострокового припинення співпраці.

Зазначимо, що сторони підписали новий контракт у непростий момент: чемпіони Англії програли чотири матчі поспіль в усіх турнірах, це найгірша серія в тренерській кар’єрі іспанського фахівця.