Гвардіола пояснив, чому вирішив продовжити контракт із Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що продовжив контракт з клубом через особливі почуття до нього.
Слова іспанського тренера наводить журналіст Фабріціо Романо.
"У мене справді є особливі почуття до Манчестер Сіті. Ось чому я такий щасливий залишитися ще на два сезони. Дякую всім за те, що продовжуєте мені довіряти та підтримувати.
Сподіваюся, тепер ми зможемо додати більше трофеїв до тих, що ми вже виграли", – сказав Жузеп.
Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.
53-річний іспанський фахівець погодився підписати новий контракт з Манчестер Сіті ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося про те, що в новому контракті Гвардіоли не буде прописана опція дострокового припинення співпраці.
Зазначимо, що сторони підписали новий контракт у непростий момент: чемпіони Англії програли чотири матчі поспіль в усіх турнірах, це найгірша серія в тренерській кар’єрі іспанського фахівця.