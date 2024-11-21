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Гвардіола пояснив, чому вирішив продовжити контракт із Манчестер Сіті

Олексій Мурзак — 21 листопада 2024, 23:57
Гвардіола пояснив, чому вирішив продовжити контракт із Манчестер Сіті
mancity.com

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що продовжив контракт з клубом через особливі почуття до нього.

Слова іспанського тренера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У мене справді є особливі почуття до Манчестер Сіті. Ось чому я такий щасливий залишитися ще на два сезони. Дякую всім за те, що продовжуєте мені довіряти та підтримувати.

Сподіваюся, тепер ми зможемо додати більше трофеїв до тих, що ми вже виграли", – сказав Жузеп.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.

53-річний іспанський фахівець погодився підписати новий контракт з Манчестер Сіті ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося про те, що в новому контракті Гвардіоли не буде прописана опція дострокового припинення співпраці.

Зазначимо, що сторони підписали новий контракт у непростий момент: чемпіони Англії програли чотири матчі поспіль в усіх турнірах, це найгірша серія в тренерській кар’єрі іспанського фахівця.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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