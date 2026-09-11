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Не тренуватиме жодну команду: агент Гвардіоли розкрив плани іспанця на поточний сезон

Микола Літвінов — 11 вересня 2026, 22:31
Не тренуватиме жодну команду: агент Гвардіоли розкрив плани іспанця на поточний сезон
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Іспанський фахівець Жузеп Гвардіола не буде очолювати жодної команди протягом поточного сезону.

Про це заявив його агент Жозеп Марія Оробітг, слова якого передає Diario AS.

"Жузеп не буде тренувати жодного клубу чи національної збірної цього сезону", – заявив Ортобітг.

Агент колишнього коуча каталонської Барселони та Манчестер Сіті зробив цю заяву на тлі чуток про те, що Гвардіола може продовжити тренерську кар'єру в турецькому Трабзонспорі, у якому виступають українські легіонери Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.

Нагадаємо, Гвардіола покинув Манчестер Сіті наприкінці минулого сезону та вирішив зробити паузу в кар'єрі.

Відомо, що раніше іспанець вирішив відмовитися від пропозиції очолити збірну Італії, оскільки хоче проводити більше часу з родиною.

Напередодні Жузеп заявив, що йому буде досить складно повернутися до тренерської кар'єри, коли він зважеться на такий крок.

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