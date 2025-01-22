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Манчестер Сіті завершив трансфер Мармуша

Олександр Булава — 22 січня 2025, 20:40
Омар Мармуш завершив перехід у Манчестер Сіті
Омар Мармуш
Getty Images

Манчестер Сіті завершив перехід єгипетського форварда Айнтрахта Омара Мармуша.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби підписали угоду про трансфер. Про перехід невдовзі буде оголошено.

Раніше повідомлялося, що Сіті заплатить за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.

При цьому у Сіті форвард буде заробляти у 8 разів більше, ніж в Айнтрахту.

На рахунку Маршуша 20 голів та 14 асистів у 26 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавились англійські Ліверпуль та Челсі.

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