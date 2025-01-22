Манчестер Сіті завершив трансфер Мармуша

Манчестер Сіті завершив перехід єгипетського форварда Айнтрахта Омара Мармуша.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби підписали угоду про трансфер. Про перехід невдовзі буде оголошено.

Раніше повідомлялося, що Сіті заплатить за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.

При цьому у Сіті форвард буде заробляти у 8 разів більше, ніж в Айнтрахту.

🔵🇪🇬 Manchester City and Eintracht Frankfurt have signed all documents for Omar Marmoush deal. pic.twitter.com/66WwrQocWg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025

На рахунку Маршуша 20 голів та 14 асистів у 26 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавились англійські Ліверпуль та Челсі.