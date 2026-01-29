Гвардіола: Коли Трубін пішов у чужий штрафний, ми запанікували

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, як перемога Бенфіки над Реалом ледь не коштувала його команді місця у вісімці найкращих Ліги чемпіонів.

Слова наставника надає ESPN.

"Ми не знали, що Бенфіці потрібен гол для виходу в наступний раунд. Коли воротар Трубін пішов у штрафний майданчик суперника, ми запитали: "Трубін, навіщо ти це робиш?". Реал міг зрівняти рахунок на контратаці, і тоді ми б вилетіли з першої вісімки", – зізнався Пеп.

Проте ризик виправдав себе – Анатолій Трубін допоміг своїй команді забити вирішальний четвертий гол. Гвардіола оцінив такий хід тренера лісабонців:

"Це була хороша стратегія з боку Жозе Моуріньо – забити четвертий гол, чи не так!".

Також взяття воріт від Трубіна прокоментували головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, а також його друг Михайло Мудрик.

Нагадаємо, що поєдинок Бенфіка – Реал закінчився перемогою "орлів" з рахунком 4:2. Завдяки результативному удару Анатолія лісабонці пробились до плейоф Ліги чемпіонів, де зіграє в 1/16 фіналу.