Гвардіола побив унікальний рекорд Фергюсона в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола побив черговий рекорд Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

Так, іспанський фахівець найшвидше в історії досяг 250 перемог в АПЛ – для цього йому знадобилось лише 349 матчів. За цей період Гвардіола також зазнав 49 поразок та 50 разів Сіті зіграли внічию.

Раніше цей рекорд належав серу Алексу Фергюсону. Екстренер Манчестер Юнайтед досягав такої кількості перемог за 404 гри. Наступний в рейтингу йде легендарний Арсен Венгер – 250 перемог за 423 матчі.

Нагадаємо, історичним для Гвардіоли став поєдинок з Брентфордом, який "містяни" виграли з рахунком 1:0.

Раніше Гвардіола заявив, що саме Фергюсон є найкращим тренером в історії футболу.