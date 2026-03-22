Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті з дублем O'Райллі виграв фінал Кубку англійської ліги

Олександр Булава — 22 березня 2026, 20:25
Сьогодні, 22 березня, Манчестер Сіті обіграв Арсенал у фіналі Кубку англійської ліги.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Дублем відзначився 21-річний півзахисник Ніко O'Райллі, який оформив два ідентичні голи. Хавбек двічі головою замкнув подачі із правого флангу.

Для Манчестер Сіті – це дев'ята перемога в Кубку англійської ліги, п'ять з них відбулось під керівництвом Жузепа Гвардіоли.

Кубок англійської ліги
Фінал, 22 березня

Арсенал (Лондон) – Манчестер Сіті 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 60 O'Райллі, 0:2 – 64 O'Райллі

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті припинив участь в Лізі чемпіонів, поступившись мадридському Реалу в 1/8 фіналу. Водночас Арсенал зміг пройти леверкузенський Баєр.

Останні новини