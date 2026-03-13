Гвардіола оцінив шанси МанСіті у боротьбі за чемпіонство в АПЛ: Якщо втратимо очки, то все буде закінчено

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про шанси його команди у чемпіонських перегонах перед матчем проти Вест Гема, який відбудеться у рамках 30 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Його цитує BBC.

Іспанський наставник розповів, що його команда досі веде боротьбу за чемпіонство АПЛ, однак, якщо програє "молотобійцям", то попрощається із шансами на титул.

"Ми все ще в гонці, але якщо втратимо очки, то все буде закінчено. Коли залишається 10 матчів, кожна команда за щось бореться: за виживання, вихід у Лігу Європи, Лігу конференцій, Лігу чемпіонів або титул. Це нормально, такий кожен матч. Зараз права на помилку немає. Приємно знаходитися на цьому етапі. Минулого сезону ми не змогли цього досягти, тому зараз це особливо важливо", – заявив Гвардіола.

Поєдинок Вест Гем – Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 14 березня, о 22:00 за київським часом. Це буде зустріч 18-ї та 2-ї команд турнірної таблиці англійської першості.

Підопічні Гвардіоли поступаються поточному лідеру сезону Арсеналу 7 очками – 60 пунктів проти 67-ми балів у "канонірів". Натомість в активі колишнього клубу Андрія Ярмоленка лише 28 очок. Він веде боротьбу за збереження прописки в АПЛ.

Раніше повідомлялось, що Гвардіолу визнали найкращим тренером лютого в АПЛ.