Гвардіола визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером лютого в англійській Прем'єр-лізі.

Підсумки голосування оприлюднила пресслужба чемпіонату.

У лютому "містяни" здобули чотири перемоги та один матч завели внічию.

У голосуванні тренер Ман Сіті випередив Кіта Ендрюса (Брентфорд), Майкла Карріка (Манчестер Юнайтед) та Арне Слота (Ліверпуль).

Unbeaten in February ❤️‍🔥 @ManCity@BarclaysFooty Manager of the Month goes to Pep Guardiola 👔 pic.twitter.com/1GiNMzwJJf — Premier League (@premierleague) March 13, 2026

Це вже 12-й раз, коли Гвардіола отримав звання найкращого тренера місяця. За цим показником він випедедив наставника Евертона Девіда Моєса (11). Більше разів нагороду вигравали лише Арсен Венгер (15) та Алекс Фергюсон (27).

Манчестер Сіті з 60 балами посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ.

Водночас у Лізі чемпіонів англійській клуб розгромно поступився Реалу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.