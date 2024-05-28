У Баварії підтвердили переговори з Компані

Баварія близька до призначення Венсан Компані на посаду головного тренера.

Про це повідомив член наглядової ради мюнхенського клубу Карл-Гайнц Румменіге у коментарі SkySport.

"Наш директор вирішив обрати Компані новим головним тренером. Ми збираємось уточнити остаточні деталі – тоді все це буде офіційно. З Компані нам також допомагав Гвардіола, він дуже високо відгукувався про Венсана як талановитого тренера. Пеп добре знає Компані, його думка була дуже цінною, – сказав Румменіге.

Раніше повідомлялося, що Баварія домовилась про суму викупу бельгійського фахівця у Бернлі за 12 мільйонів євро. Контракт вже узгоджений — Венсан очолить мюнхенський клуб на три роки.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Томас Тухель залишить свою посаду.

Серед варіантів на заміну Тухелю мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.