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У Баварії підтвердили переговори з Компані

— 28 травня, 20:29
У Баварії підтвердили переговори з Компані

Баварія близька до призначення Венсан Компані на посаду головного тренера.

Про це повідомив член наглядової ради мюнхенського клубу Карл-Гайнц Румменіге у коментарі SkySport.

"Наш директор вирішив обрати Компані новим головним тренером. Ми збираємось уточнити остаточні деталі – тоді все це буде офіційно.

З Компані нам також допомагав Гвардіола, він дуже високо відгукувався про Венсана як талановитого тренера. Пеп добре знає Компані, його думка була дуже цінною, – сказав Румменіге.

Раніше повідомлялося, що Баварія домовилась про суму викупу бельгійського фахівця у Бернлі за 12 мільйонів євро. Контракт вже узгоджений — Венсан очолить мюнхенський клуб на три роки.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Томас Тухель залишить свою посаду.

Серед варіантів на заміну Тухелю мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

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