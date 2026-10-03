У Словаччині проведуть два благодійні футбольні заходи за участю легенд українського футболу

У Братиславі 3 та 4 жовтня відбудуться два гуманітарні футбольні заходи, організовані новоствореною асоціацією Ukrainian European Football League (UEFL).

3 жовтня о 17:00 стартує турнір за участю українських діаспорних команд з Австрії (SKV Ukraina Wien), Англії, Словаччини та загальноєвропейської команди UEFL. Перед початком змагань на майданчику Sports Hall of Prof. Rovný у Братиславі відбудеться короткий дитячий футбольний турнір.

4 жовтня о 15:00 запланований товариський матч ветеранів словацького футболу проти національної збірної ветеранів України (АВФУ).

У складі української команди очікується участь відомих футболістів, зокрема Євгена Коноплянки, Андрія Вороніна, Василя Раца, Володимира Єзерського, Руслана Ротаня, Владислава Ващука та інших.

Перший удар по м'ячу перед матчем спільно завдадуть президент Словацького футбольного союзу Ян Ковачик та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Усі зібрані під час заходів кошти передадуть на потреби дітей-сиріт із селища Глинськ на Сумщині, які мають інтелектуальні та психологічні порушення.

Нагадаємо, 5 жовтня на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві збірна України з футболу проведе матч 4-го туру Ліги націй проти команди Угорщини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні збірна України зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії (0:3) та опустилася на 2 місце в турнірній таблиці Ліги націй.