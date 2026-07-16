Менеджер Гуцуляка назвав клуби, які цікавляться вінгером
Менеджер Олексія Гуцуляка, Олег Авдиш, назвав клуби, у яких український вінгер може продовжити кар'єру.
Слова Авдиша наводить Український футбол.
"Коджаеліспор налаштований серйозно й активно працює над трансфером Олексія. На футболіста претендують ще три турецькі клуби. Є й два варіанти із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Важливо розуміти, що гравець перебуває у статусі вільного агента. Тож останнє слово виключно за ним. Водночас виник ще один потужний варіант на берегах Босфору – клуб із першої п'ятірки чемпіонату. Цей колектив також виявляє предметний інтерес до Олексія, а перемовини вже стартували.
Інтерес з боку Коньяспора та Чорума – це абсолютна правда, я це підтверджую. Ба більше, у цьому списку фігурує ще один турецький клуб, який ми поки що не називаємо. Трансферне вікно зараз у розпалі: перемовний процес триває безперервно від ранку до вечора. Проте можу констатувати, що найбільше конкретики та активності нині саме на турецькому ринку", – заявив менеджер.
Нагадаємо, на початку липня Гуцуляк покинув Полісся на правах вільного агента. 28-річний вінгер перейшов у Полісся влітку 2024 року з Дніпра-1 за 600 тисяч євро. З того часу провів 65 матчів у всіх турнірах, відзначившись 21 голом і 11 асистами.