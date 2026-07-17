Журналіст розкрив назви ще двох клубів, які хочуть підписати Гуцуляка

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк зацікавив турецький Істанбул Башакшехір.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, гравця також хоче придбати клуб з ОАЕ – Аль-Васл.

"За моєю інформацією, ці два клуби, окрім Коджаеліспору, про які йдеться, це турецький Істанбул, а клуб зі сходу, команда, яка розташована у Дубаї – Аль-Васль", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Напередодні про інтерес певних клубів до Гуцуляка розповів його агент Олег Авдиш, у списку яких була команда з топ-5 чемпіонату Туреччини і один неназваний клуб зі Сходу.

Нагадаємо, на початку липня Гуцуляк покинув Полісся на правах вільного агента. 28-річний вінгер перейшов у житомирський клуб влітку 2024 року з Дніпра-1 за 600 тисяч євро. З того часу провів 65 матчів у всіх турнірах, відзначившись 21 голом і 11 асистами.