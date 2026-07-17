ПСЖ працює над трансфером вінгера Монако

Парі Сен-Жермен веде активні переговори з Монако щодо трансферу 24-річного вінгера Магнеса Акліуша.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між сторонами просувається. Сам гравець зацікавлений у переході в ПСЖ.

Зазначається, що клубам ще потрібно узгодити деталі, але ПСЖ впевнений у підписанні футболіста.

Минулого сезону Акліуш зіграв 43 матчі у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та 11 асистами.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ розпочав перемовини з Пармою щодо підписання японського голкіпера Дзіона Судзукі. Також французький клуб узгодив перехід захисника Астон Вілли та збірної Франції Люки Діня.