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ПСЖ працює над трансфером вінгера Монако

Олександр Булава — 17 липня 2026, 13:35
ПСЖ працює над трансфером вінгера Монако
Магнес Акліуш
Монако

Парі Сен-Жермен веде активні переговори з Монако щодо трансферу 24-річного вінгера Магнеса Акліуша.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між сторонами просувається. Сам гравець зацікавлений у переході в ПСЖ.

Зазначається, що клубам ще потрібно узгодити деталі, але ПСЖ впевнений у підписанні футболіста.

Минулого сезону Акліуш зіграв 43 матчі у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та 11 асистами.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ розпочав перемовини з Пармою щодо підписання японського голкіпера Дзіона Судзукі. Також французький клуб узгодив перехід захисника Астон Вілли та збірної Франції Люки Діня.

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