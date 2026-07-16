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Арсенал пришвидшує трансфер лідера Астон Вілли

Олександр Булава — 16 липня 2026, 22:47
Арсенал пришвидшує трансфер лідера Астон Вілли
Морган Роджерс
instagram.com/mrogers

Атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс може продовжити кар'єру в Арсеналі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб хоче пришвидшити трансфер 23-річного англійця. Роджерс став пріоритетною ціллю "канонірів" на місце нового флангового півзахисника.

Переговори з футболістом перебувають на просунутій стадії.

Зазначається, що наразі Арсенал не веде жодних переговорів щодо Бредлі Барколя з ПСЖ.

У минулому сезоні на рахунку Роджерса 14 голів і 12 асистів у 55 матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Він допоміг клубу виграти Лігу Європи та був визнаний найкращим гравцем турніру. Контракт Роджерса розрахований до кінця червня 2031 року.

Раніше інтерес до Роджерса проявляв французький ПСЖ.

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