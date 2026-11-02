На 99% Гуцуляк продовжить кар'єру за кордоном: агент – про майбутнє вінгера збірної України

Менеджер Олег Авдиш відреагував на інсайд щодо можливого переходу Олексія Гуцуляка до Ордабаси, який напередодні став чемпіоном Казахстану.

Про майбутнє футболіста збірної України він висловився в коментарі УФ.

"Думаю, чекати залишилося недовго. Щиро вдячні всім небайдужим за їхню думку щодо майбутнього Олексія. Ми дійсно приємно здивовані, наскільки популярною є ця тема в нашому суспільстві та яку кількість людей вона цікавить уже декілька днів. Він сприймає цей період як черговий етап кар'єри та працює, як завжди, на 100%. Олексій – приклад професіоналізму та найвищих вимог до себе. Можу сказати, що на 99% Гуцуляк продовжить кар'єру за кордоном", – заявив Авдиш.

Зазначимо, що 28-річний вінгер із липня перебуває у статусі вільного агента. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулому сезоні.

За Ордабаси вже виступає інший український футболіст – Юрій Вакулко. 7 листопада команда зіграє у фіналі Кубку Казахстану, після чого очікується оголошення про підписання Гуцуляка.