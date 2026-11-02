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На 99% Гуцуляк продовжить кар'єру за кордоном: агент – про майбутнє вінгера збірної України

Денис Іваненко — 2 листопада 2026, 09:20
На 99% Гуцуляк продовжить кар'єру за кордоном: агент – про майбутнє вінгера збірної України
Олексій Гуцуляк
УАФ

Менеджер Олег Авдиш відреагував на інсайд щодо можливого переходу Олексія Гуцуляка до Ордабаси, який напередодні став чемпіоном Казахстану.

Про майбутнє футболіста збірної України він висловився в коментарі УФ.

"Думаю, чекати залишилося недовго. Щиро вдячні всім небайдужим за їхню думку щодо майбутнього Олексія. Ми дійсно приємно здивовані, наскільки популярною є ця тема в нашому суспільстві та яку кількість людей вона цікавить уже декілька днів.

Він сприймає цей період як черговий етап кар'єри та працює, як завжди, на 100%. Олексій – приклад професіоналізму та найвищих вимог до себе. Можу сказати, що на 99% Гуцуляк продовжить кар'єру за кордоном", – заявив Авдиш.

Зазначимо, що 28-річний вінгер із липня перебуває у статусі вільного агента. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулому сезоні.

За Ордабаси вже виступає інший український футболіст – Юрій Вакулко. 7 листопада команда зіграє у фіналі Кубку Казахстану, після чого очікується оголошення про підписання Гуцуляка.

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