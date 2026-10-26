Гуцуляк узгодив контракт із чемпіоном Казахстану – ЗМІ

Футболіст збірної України Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру в Казахстані.

Про це повідомляє AmanVibe.

28-річний вінгер узгодив умови особистого контракту з Ордабаси. Він доєднається до команди на правах вільного агента взимку.

Олексій має стати першим новачком новоспеченого чемпіона Казахстану. Шимкентський клуб гарантував собі "золото" напередодні за тур до завершення чемпіонату.

У складі Ордабаси також виступає український півзахисник Юрій Вакулко. В листопаді команда також зіграє у фіналі Кубку Казахстану.

Нагадаємо, що Гуцуляк перебуває у статусі вільного агента з літа 2026 року. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулій кампанії.