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Гуцуляк узгодив контракт із чемпіоном Казахстану – ЗМІ

Денис Іваненко — 26 жовтня 2026, 11:11
Гуцуляк узгодив контракт із чемпіоном Казахстану – ЗМІ
Олексій Гуцуляк
УАФ

Футболіст збірної України Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру в Казахстані.

Про це повідомляє AmanVibe.

28-річний вінгер узгодив умови особистого контракту з Ордабаси. Він доєднається до команди на правах вільного агента взимку.

Олексій має стати першим новачком новоспеченого чемпіона Казахстану. Шимкентський клуб гарантував собі "золото" напередодні за тур до завершення чемпіонату.

У складі Ордабаси також виступає український півзахисник Юрій Вакулко. В листопаді команда також зіграє у фіналі Кубку Казахстану.

Нагадаємо, що Гуцуляк перебуває у статусі вільного агента з літа 2026 року. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулій кампанії.

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