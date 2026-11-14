Саме в такому порядку пріоритетів: агент пояснив, чому Гуцуляк продовжить кар'єру в Казахстані

Олег Авдиш розповів, чому вінгер збірної України Олексій Гуцуляк вирішив продовжити кар'єру в Ордабаси.

Про це агент повідомив на власній сторінці в інстаграмі.

"Багатьох здивував перехід Олексія Гуцуляка до Ордабаси і в Україні, і в Казахстані. Головними факторами стали особисте спілкування із керівниками клубу та їхні амбіції. Олексій ставив завдання, яке складалось із декількох аспектів: масштаб проєкту, єврокубки, фінансовий аспект. Саме в такому порядку пріоритетів. Після запрошення до Казахстану та декількох днів, проведених разом, ми отримали впевненість, що ці люди дійдуть до своїх цілей. Хочу подякувати Дархану та Жасуану за довіру та неймовірний прийом. За впевненість в Олексії та готовність відвести йому одну з ключових ролей у розвитку клубу. Тепер час разом втілювати спільні амбіції у результати", – написав Авдиш.

Зазначимо, що Олексій підписав контракт терміном на два роки. З літа він перебував у статусі вільного агента, залишивши Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулій кампанії.

Шимкентський клуб став чемпіоном Казахстану та виграв національний кубок. Наступного року він буде виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.