Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лапорта: Барселона – найкращий клуб Європи

Микола Дендак — 17 жовтня, 23:32
Лапорта: Барселона – найкращий клуб Європи
Жоан Лапорта
ФК Барселона

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта вважає свій клуб найкращим у всій Європі.

Його слова передає Marca.

"Я поважаю думку кожного. Але більшість уболівальників Барселони щасливі. Ці апокаліптичні заяви, я вважаю, неправильні. Правда в тому, що Барса знову є центром нашого життя. Ми – найкращий клуб у всій Європі", – сказав Лапорта.

Нагадаємо, раніше президент Барселони також повідомив, що влітку клуб отримав пропозицію у 250 мільйонів євро за 17-річного таланта Ламіна Ямала.

Зауважимо, що молодий лідер Барселони нещодавно потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

Барселона Європа Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

Барселона відхилила пропозицію у 250 мільйонів за лідера команди
Трагікомічна дріб'язковість: джерело розкрило подробиці відходу Хаві з Барселони
Лапорта: Флік робить неймовірну роботу в Барселоні, він не шукає виправдань
Лапорта — про відносини з Реалом: Вони погані, це пов'язано зі справою Негрейри
Лапорта — про Фліка: Ми вимагаємо від нього професіоналізму, щоб він був тренером, який пропонує футбол

Останні новини