Лапорта: Барселона – найкращий клуб Європи

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта вважає свій клуб найкращим у всій Європі.

Його слова передає Marca.

"Я поважаю думку кожного. Але більшість уболівальників Барселони щасливі. Ці апокаліптичні заяви, я вважаю, неправильні. Правда в тому, що Барса знову є центром нашого життя. Ми – найкращий клуб у всій Європі", – сказав Лапорта.

Нагадаємо, раніше президент Барселони також повідомив, що влітку клуб отримав пропозицію у 250 мільйонів євро за 17-річного таланта Ламіна Ямала.

Зауважимо, що молодий лідер Барселони нещодавно потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.