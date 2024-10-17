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Барселона відхилила пропозицію у 250 мільйонів за лідера команди

Микола Дендак — 17 жовтня, 22:45
Барселона відхилила пропозицію у 250 мільйонів за лідера команди
Ламін Ямал
ФК Барселона

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта повідомив, що команда відхилила пропозицію за свого лідера Ламіна Ямала розміром у 250 мільйонів євро.

Його слова передає Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, пропозицію зробив французький ПСЖ перед відкриттям літнього трансферного вікна.

Цього сезону 17-річний Ямал зіграв 11 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

Барселона ПСЖ Ламін Ямал Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

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