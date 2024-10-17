Барселона відхилила пропозицію у 250 мільйонів за лідера команди

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта повідомив, що команда відхилила пропозицію за свого лідера Ламіна Ямала розміром у 250 мільйонів євро.

Його слова передає Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, пропозицію зробив французький ПСЖ перед відкриттям літнього трансферного вікна.

🚨🔵🔴 Barça president Joan Laporta: “We received a bid worth €250m for Lamine Yamal and we have turned it down”.



The proposal was before the summer transfer window, as PSG wanted Lamine. pic.twitter.com/U2APe6KGLz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024

Цього сезону 17-річний Ямал зіграв 11 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.