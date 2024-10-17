Барселона відхилила пропозицію у 250 мільйонів за лідера команди
Ламін Ямал
ФК Барселона
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта повідомив, що команда відхилила пропозицію за свого лідера Ламіна Ямала розміром у 250 мільйонів євро.
Його слова передає Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, пропозицію зробив французький ПСЖ перед відкриттям літнього трансферного вікна.
Цього сезону 17-річний Ямал зіграв 11 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 5 гольових передач.
Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.