Українка отримала призначення на матч групового етапу Ліги чемпіонів
Світлана Грушко
УАФ
На матчі 4-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 між німецьким Вольфсбургом і турецьким Галатасараєм, який відбудеться 20 листопада, працюватиме українська арбітриня Світлана Грушко.
Про це інформує сайт УЄФА.
Українка виконуватиме обов’язки одного з лайнсменів. Головним суддею зустрічі виступить представниця Північної Македонії Івана Пройковська.
Раніше повідомлялося, що на матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА між хорватським клубом Локомотіва та румунським Фарулом який відбудеться 11 грудня, працюватиме українська суддівська бригада.