Українка отримала призначення на матч групового етапу Ліги чемпіонів

На матчі 4-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 між німецьким Вольфсбургом і турецьким Галатасараєм, який відбудеться 20 листопада, працюватиме українська арбітриня Світлана Грушко.

Про це інформує сайт УЄФА.

Українка виконуватиме обов’язки одного з лайнсменів. Головним суддею зустрічі виступить представниця Північної Македонії Івана Пройковська.

Раніше повідомлялося, що на матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА між хорватським клубом Локомотіва та румунським Фарулом який відбудеться 11 грудня, працюватиме українська суддівська бригада.