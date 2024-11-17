Українські арбітри розсудять матч Юнацької ліги УЄФА

На матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА між хорватським клубом Локомотіва та румунським Фарулом який відбудеться 11 грудня, працюватиме українська суддівська бригада.

Про це інформує УЄФА.

Головним арбітром виступить Дмитро Панчишин. На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Олександр Корнійко.

Раніше повідомлялося, що українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним обслужила матч 5 туру Ліги націй між Швецією та Словаччиною. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.