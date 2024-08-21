Грозний: Треба віддати належне Кривбасу, мені подобається їхня гра
Український тренер В’ячеслав Грозний задоволений грою Кривбаса в обох матчах відбіркового етапу Ліги Європи проти чеської Вікторії.
Його слова передає EuroFootball.
"На мій погляд, треба віддати належне Кривбасу: керівництву, тренерському штабу, гравцям. Команда в єврокубках — хто рік тому міг про це говорити? Треба почати з позитиву. По-перше, в таких складних умовах грають — вони грають у себе вдома, в Кривому Розі, під повітряними тривогами. По-друге, команда достатньо конкурентоздатна. Мені подобається, як вони грали. Вони пресингували, були швидкі атаки, і гравці досить хорошого рівня в них.
Від команди, яка потрапляє в єврокубки, чекають, що вона повинна по накату далі боротися за чемпіонство, повинна змітати всіх на своєму шляху. Ви розумієте, скільки сил, емоцій віддали гравці, штаб і керівництво? Впливає логістика. Ці переїзди не дають гравцям бути свіжими. Постійна психологічна напруга. Так, ніхто не говорить про це. Але я як тренер, як людина це розумію", — підсумував наставник.
Нагадаємо, перший номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1, попри те, що Кривбас першим відкрив рахунок. У матчі-відповіді криворіжці знову зазнали поразки, цього разу вони не змогли забити гол, і вилетіти у Лігу конференції поступившись чехам 0:1.
В першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу. Гра відбудеться у четвер, 22 серпня, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому Кошице. Початок — о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку