Грозний: Моє бачення – нам не потрібно критикувати Реброва

В’ячеслав Грозний вважає, що вболівальникам та журналістам не потрібно критикувати головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"У нас є головний тренер, який відповідає за результат. Моє бачення – нам не потрібно критикувати. Він зі своїм штабом проводить велику і непомітну для більшості роботу. Це врахування деталей – зокрема індивідуальне спілкування з гравцями, як проходить відновлення після травм, хто грає, хто ні, кого тренер краще знає. Це все великі професіонали, вони розмовляють. Я як тренер це знаю – теж зі своїми гравцями розмовляв, коли не ставив їх, наприклад, у стартовий склад. З кожним обов’язково розмова", – сказав Грозний.

На думку експерта, якщо Андрій Ярмоленко та Владислав Кабаєв вдало зіграють з Ференцварошем, то Сергій Ребров може довикликати їх.

"Кабаєва немає – об’єктивно, малоймовірно, що він гратиме у стартовому складі. Мені Владислав подобається, але йому, як і Ярмоленку, треба проявити себе з Ференцварошем. Щоб Ребров сказав: "А ні, вони потрібні". Від них все залежить", – вважає наставник.

Нагадаємо, цього місяця Україна зіграє з Грузією та Албанією. Напередодні УАФ оголосила заявку національної команди на ці матчі.