Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це нікуди не годиться: Григорчук розкритикував легіонера свого клубу після матчу з Зорею

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 19:46
Це нікуди не годиться: Григорчук розкритикував легіонера свого клубу після матчу з Зорею
Роман Григорчук
скріншот

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук розкритикував нігерійського форварда свого клубу Френсіса Момо після його дій у матчі проти луганської Зорі у 27 турі Української Прем'єр-ліги.

Своє невдоволення він висловив на післяматчевій пресконференції.

"Хто може зіграти в нападі? Не думаю, що Ассінор вже готовий нам допомагати. Можливо, якісь хвилини, коли нам не буде потрібно вирішувати задачі, ми йому дамо, бо він вже давно тренується. В нас зараз є Момо, але як він сьогодні діяв... Це нікуди не годиться. Будемо думати про ротаційні ходи", – заявив Григорчук.

Для ЛНЗ ця нічия стала третьою поспіль в УПЛ. Команда набрала 28 очок і наразі посідає 12 місце у турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів на 3 бали. З турнірними розкладами можна ознайомитися ТУТ.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук Зоря Луганськ

ЛНЗ Черкаси

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 29-го туру
Безхребетні аутсайдери та ЦАРська Олександрія: підсумки 27 туру УПЛ
Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ
Будківський завдяки "привозу" голкіпера ЛНЗ забив свій 50-й гол в УПЛ
Зоря зіграла внічию з ЛНЗ у 27 турі УПЛ

Останні новини