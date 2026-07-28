У мене тут інша думка, має бути сильна конкуренція: Григорчук – про ліміт на легіонерів

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук заявив, що скасування ліміту на легіонерів може лише допомогти розвитку українського футболу, оскільки у такому разі буде вища конкуренція серед гравців.

Його слова передає Sport RBC.UA.

"Я сприймаю це спокійно. Приймаю умови, які є зараз. Це варіант нормальний. Якщо ви мене спитаєте як я взагалі ставлюся до лімітів, то скажу, що взагалі лімітів ніяких не має бути. Є така точка зору, що якщо скасувати ліміт, то постраждає національна збірна і українські футболісти не отримуватимуть ігровий час. У мене тут інша думка: має бути сильна конкуренція. Якщо немає ліміту, це не говорить про те, що від цього буде страждати збірна чи українські футболісти не будуть розвиватися. Я приймаю ті умови, що є. Напевно, та формула, яка зараз існує, на даному етапі для нас є оптимальною в цей час".

Нагадаємо, що напередодні Українська асоціація футболу ухвалила новий регламент УПЛ, згідно з яким на матчі можуть грати 8 легіонерів, але лише у випадку, якщо один із них має паспорт Європейського Союзу.

Більшість клубів Української Прем'єр-ліги проголосувала на зборах проти цього рішення та передала відповідне клопотання до Виконавчого комітету УАФ.

Окремо свою позицію висловило київське Динамо, яке зазначило, що клуб не проти минулих правил щодо обмеження перебування закордонних гравців на полі (7 легіонерів та 4 українці), але проти нововведень від УАФ.