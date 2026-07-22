Більшість клубів УПЛ проголосувала проти змін у новому регламенті щодо ліміту легіонерів

Переважна кількість клубів Української Прем'єр-ліги проголосувала за скасування нововведених змін у регламенті щодо ліміту на легіонерів.

Про це повідомляє пресслужба вищого футбольного дивізіону України.

Як зазначається, таке рішення було ухвалено на Загальних зборах Учасників Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга".

На зборах розглядалося питання щодо впроваджених змін у новому регламенті, згідно з яким на матчі можуть грати 8 легіонерів, але лише у випадку, якщо один із них має паспорт Європейського Союзу.

Більшість членів ліги не згодні з цією ухвалою та передали клопотання до Виконавчого комітету УАФ із вимогою зберегти правило, відповідно до умов котрого на полі має перебувати не менше чотирьох футболістів із громадянством України.

Нагадаємо, що напередодні Українська асоціація футболу створила новий турнір у жіночому футболі під назвою Прайм Ліга.