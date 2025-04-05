Григорчук: Жодної недооцінки Чорноморця не було

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук висловився про поразку в матчі з Чорноморцем та оцінив дебют Беннетта за черкаський колектив.

Слова фахівця наводить пресслужба команди.

"Ми стартували без нападника, бо ми ніяк цю проблему не можемо вирішити. У нас через різні причини не було сьогодні форвардів, які могли б вийти й зіграти зі стовідсотковою готовністю.

Недооцінка? Я так не думаю. Усі прекрасно розуміють, що в такій ситуації, як в одеситів, футболісти неймовірно вмотивовані. Вони просто не можуть грати інакше. Тому я виключаю недооцінку.

Щодо дебюту Беннетта, то без мінусів. Він у процесі інтеграції та адаптації", – розповів Григорчук.