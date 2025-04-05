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Григорчук: Жодної недооцінки Чорноморця не було

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 20:45
Григорчук: Жодної недооцінки Чорноморця не було
Роман Григорчук
ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук висловився про поразку в матчі з Чорноморцем та оцінив дебют Беннетта за черкаський колектив.

Слова фахівця наводить пресслужба команди.

"Ми стартували без нападника, бо ми ніяк цю проблему не можемо вирішити. У нас через різні причини не було сьогодні форвардів, які могли б вийти й зіграти зі стовідсотковою готовністю.

Недооцінка? Я так не думаю. Усі прекрасно розуміють, що в такій ситуації, як в одеситів, футболісти неймовірно вмотивовані. Вони просто не можуть грати інакше. Тому я виключаю недооцінку.

Щодо дебюту Беннетта, то без мінусів. Він у процесі інтеграції та адаптації", – розповів Григорчук.

За підсумками 23 турів ЛНЗ розмістився на 10 місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 23 очки. 

Наступним суперником черкащан стане Шахтар – зустріч відбудеться 11 квітня о 15:30 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер одеситів Олександр Кучер.

ЛНЗ Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Роман Григорчук

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