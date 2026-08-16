Орендований у Динамо форвард Чорноморця зазнав травми на тренуванні та вибув до кінця місяця – ЗМІ

Форвард київського Динамо, який виступає на правах оренди в одеському Чорноморці, Владислав Герич зазнав травми на тренуванні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, це сталося перед виїздом до Черкас на матч 3-го туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Саме з цієї причини 20-річний гравець не опинився у заявці команди на це протистояння.

За даними медіа, лікарі спрогнозували, що Герич зможе повернутися на поле не раніше ніж 30 серпня, коли проходитиме гра 4-го туру української першості проти криворізького Кривбаса. Яке саме ушкодження отримав гравець, наразі невідомо.

Нагадаємо, що Герич вже вдруге перейшов до розташування "моряків" на правах оренди на початку серпня цього року. У минулому сезоні його також орендував Чорноморець.

Зазначимо, що загалом у футболці одеського колективу нападник провів 24 матчі, у яких відзначився 8 голами та 2 асистами.