Гавр і Мец розписали бойову нічию з 8 голами, Ренн вирвав перемогу у Нанта в 31 турі Ліги 1
У неділю, 26 квітня, продовжився 31-й тур французької Ліги 1 поточного сезону-2025/26.
У першому матчі ігрового дня Лор'ян вдома програв Страсбургу у результативній грі з 5 м'ячами.
Ще більш щедрий поєдинок на голи подарували Гавр та Мец, тоді як Ренн у компенсований до гри час вирвав звитягу у Нанта.
Лілль мінімально обіграв у гостьовій зустрічі Париж. Матч між Марселем та Ніццою відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
31 тур, 26 квітня
Лор'ян – Страсбург 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 – 26 Кадіу, 2:0 – 54 Пажі (п), 2:1 – 62 Нанасі, 2:2 – 90+2 Анджей (авт.), 2:3 – 90+9 Омобаміделе
Гавр – Мец 4:4 (2:2)
Голи: 1:0 – 5 Самата, 1:1 – 9 Квілітая, 2:1 – 13 Кехта, 2:2 – 45+5 Ен, 3:2 – 50 Зуауї (п), 3:3 – 54 Пандоре, 4:3 – 61 Дукуре, 4:4 – 85 Ен
Ренн – Нант 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 8 Леполь (п), 1:1 – 40 Ганаго, 2:1 – 90+2 Ронж'є
Париж – Лілль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 26 Фернандес-Пардо (п)
Вилучення: Ле-Мелу, 85 (Париж)
Нереалізований пенальті: Кеббель, 74 (Париж)
Марсель – Ніцца (21:45)
Напередодні відбулися інші три матчі 31-го туру Ліги 1. В одному з них український форвард Ліона Роман Яремчук оформив дубль у ворота Осера (перемога 3:2).