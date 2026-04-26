Гавр і Мец розписали бойову нічию з 8 голами, Ренн вирвав перемогу у Нанта в 31 турі Ліги 1

У неділю, 26 квітня, продовжився 31-й тур французької Ліги 1 поточного сезону-2025/26.

У першому матчі ігрового дня Лор'ян вдома програв Страсбургу у результативній грі з 5 м'ячами.

Ще більш щедрий поєдинок на голи подарували Гавр та Мец, тоді як Ренн у компенсований до гри час вирвав звитягу у Нанта.

Лілль мінімально обіграв у гостьовій зустрічі Париж. Матч між Марселем та Ніццою відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

31 тур, 26 квітня

Лор'ян – Страсбург 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Кадіу, 2:0 – 54 Пажі (п), 2:1 – 62 Нанасі, 2:2 – 90+2 Анджей (авт.), 2:3 – 90+9 Омобаміделе

Гавр – Мец 4:4 (2:2)

Голи: 1:0 – 5 Самата, 1:1 – 9 Квілітая, 2:1 – 13 Кехта, 2:2 – 45+5 Ен, 3:2 – 50 Зуауї (п), 3:3 – 54 Пандоре, 4:3 – 61 Дукуре, 4:4 – 85 Ен

Ренн – Нант 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Леполь (п), 1:1 – 40 Ганаго, 2:1 – 90+2 Ронж'є

Париж – Лілль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Фернандес-Пардо (п)

Вилучення: Ле-Мелу, 85 (Париж)

Нереалізований пенальті: Кеббель, 74 (Париж)

Марсель – Ніцца (21:45)

Напередодні відбулися інші три матчі 31-го туру Ліги 1. В одному з них український форвард Ліона Роман Яремчук оформив дубль у ворота Осера (перемога 3:2).