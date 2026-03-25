Панатінаїкос відрахував з команди ексгравця НБА через конфлікт з тренером

Сергій Шаховець — 25 березня 2026, 15:24
Рішон Холмс
Грецький Панатінаїкос попрощався з американським центровим Рішоном Холмсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний баскетболіст мав конфлікт з головним тренером Панатінаїкоса Ергіном Атаманом. Після переможного матчу грецької ліги проти АЕКа (103:78) фахівець розкритикував Холмса за повільну гру.

Рішон відповів на коментар тренера дописом у мережі "Х" зі смайликами, що сміються.

Красномовна реакція баскетболіста не залишилася поза увагою Атамана. Після цього випадку Холмс не зіграв жодного матчу за команду.

Зазначимо, що Рішон приєднався до Панатінаїкоса у серпні 2025 року, підписавши контракт за схемою 1+1. У середньому центровий набирав 7,9 очка та 4,3 підбирання за 18 хвилин в середньому у 19 матчах Євроліги.

До переїзду в Грецію Холмс мав 11 сезонів в НБА, де виступав за Філадельфію, Фінікс Санз, Сакраменто Кінгз, Даллас Маверікс та Вашингтон Візардс.

Раніше повідомлялося, що зірка НБА Кевін Дюрант перевершив досягнення легендарного Майкла Джордана.

