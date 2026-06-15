Баварія підпише автора голу у ворота Бразилії на ЧС-2026 – інсайдер

Мюнхенська Баварія узгодила перехід марокканського півзахисника Ісмаеля Сайбарі з ПСВ.

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, німецький клуб заплатить за 24-річного марокканця 55 мільйонів євро. Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження у США, після чого про трансфер буде оголошено офіційно.

Сайбарі виступав за ПСВ з 2020 року. У минулому сезоні хавбек провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів та віддав 16 результативних передач, ставши одним із ключових гравців команди.

Разом з ПСВ марокканець тричі виграв чемпіонат Нідерландів, двічі ставав володарем Кубок країни та тричі Суперкубок.

Нагадаємо, що Ісмаель Сайбарі у складі збірної Марокко забив гол у ворота Бразилії у першому турі чемпіонату світу-2026. "Атлаські леви" здобули сенсаційну нічию з фаворитом турніру.