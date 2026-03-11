Гравець Вереса отримав виклик у збірну Руанди

Новачок рівненського Вереса Давід Нійо отримав виклик до складу національної збірної Руанди для участі у міжнародному турнірі FIFA Series.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У столиці Руанди Кігалі національна команда Нійо зіграє матч проти Гренади. 30 березня переможець цього поєдинку зустрінеться із переможцем пари Кенія – Естонія.

Нагадаємо, новачок Вереса є вихованцем академії APR та футбольного клубу Кійову Спортс. В активі півзахисника вже є дві гри у складі національної збірної Руанди. Крім того, юний футболіст має досвід виступів за збірні U-15, U-17 і U-20.

Давід Нійо став першим легіонером з Руанди в історії Вереса.

Напередодні повідомлялося, що грузинський півзахисник Вереса Георгій Куція продовжить кар'єру на батьківщині.