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Гравець Роми: Динамо – це сильна та інтенсивна команда

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 08:30
Гравець Роми: Динамо – це сильна та інтенсивна команда
Томмазо Бальданці
ФК Рома

Півзахисник італійської Роми Томмазо Бальданці прокоментував прийдешній матч проти київського Динамо у третьому турі Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Динамо – це сильна, інтенсивна команда, тому буде важко, але ми хочемо досягти успіху та отримати перші три очки в Лізі Європи – вони нам потрібні.

Чесно кажучи, у роздягальні ми зосереджені лише на наших матчах і на тому, щоб грати добре. Ми повинні спробувати залучити вболівальників на свій бік, і я думаю, що ми можемо зробити це, лише якщо виступимо добре", – сказав Бальданці.

Нагадаємо, поєдинок Рома – Динамо відбудеться сьогодні, 24 жовтня. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).

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