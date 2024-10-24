Гравець Роми: Динамо – це сильна та інтенсивна команда
Півзахисник італійської Роми Томмазо Бальданці прокоментував прийдешній матч проти київського Динамо у третьому турі Ліги Європи.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Динамо – це сильна, інтенсивна команда, тому буде важко, але ми хочемо досягти успіху та отримати перші три очки в Лізі Європи – вони нам потрібні.
Чесно кажучи, у роздягальні ми зосереджені лише на наших матчах і на тому, щоб грати добре. Ми повинні спробувати залучити вболівальників на свій бік, і я думаю, що ми можемо зробити це, лише якщо виступимо добре", – сказав Бальданці.
Нагадаємо, поєдинок Рома – Динамо відбудеться сьогодні, 24 жовтня. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу.
Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).