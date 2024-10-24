Гравець Роми: Динамо – це сильна та інтенсивна команда

Півзахисник італійської Роми Томмазо Бальданці прокоментував прийдешній матч проти київського Динамо у третьому турі Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Динамо – це сильна, інтенсивна команда, тому буде важко, але ми хочемо досягти успіху та отримати перші три очки в Лізі Європи – вони нам потрібні.

Чесно кажучи, у роздягальні ми зосереджені лише на наших матчах і на тому, щоб грати добре. Ми повинні спробувати залучити вболівальників на свій бік, і я думаю, що ми можемо зробити це, лише якщо виступимо добре", – сказав Бальданці.