Не уявляю відставки: Кендзьорек висловився про роботу в Динамо під час війни

Головний тренер київського Динамо Мацей Кендзьорек не планує залишати команду, попри небезпеку через російські атаки на столицю України.

Про це фахівець заявив у інтерв'ю SportoweFakty.

"Я відчуваю велику відповідальність за свою групу, за команду. Зараз я не уявляю собі повернення чи відставки", – сказав Кедзьорек.

Польський тренер розповів, що навіть у Польщі, він реагує на незвичні звуки й автоматично дивиться в небо, перевіряючи, чи немає загрози.

"Якби я не мав побоювань, це означало б, що я божевільний. Я маю бути пильним і готовим до певних обставин. Матчі перериваються, ми спускаємося в укриття, а потім граємо далі. Навіть коли я в Польщі, почувши незвичний звук, уже озираюся: чи це не ракета, чи не дрон", – додав він.

Кендзьорек очолив Динамо після більш ніж року роботи у тренерському штабі клубу. У трьох матчах чемпіонату під його керівництвом команда набрала 7 очок.

Напередодні асистент виконувача обов'язків головного тренера київського Динамо Гжегож Войтковяк розповів про сумніви перед приїздом в Україну та пояснив, чому не шкодує про своє рішення працювати в київському клубі.