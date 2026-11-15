Не уявляю відставки: Кендзьорек висловився про роботу в Динамо під час війни
Мацеєй Кендзьорек
ФК Динамо Київ
Головний тренер київського Динамо Мацей Кендзьорек не планує залишати команду, попри небезпеку через російські атаки на столицю України.
Про це фахівець заявив у інтерв'ю SportoweFakty.
"Я відчуваю велику відповідальність за свою групу, за команду. Зараз я не уявляю собі повернення чи відставки", – сказав Кедзьорек.
Польський тренер розповів, що навіть у Польщі, він реагує на незвичні звуки й автоматично дивиться в небо, перевіряючи, чи немає загрози.
"Якби я не мав побоювань, це означало б, що я божевільний. Я маю бути пильним і готовим до певних обставин. Матчі перериваються, ми спускаємося в укриття, а потім граємо далі. Навіть коли я в Польщі, почувши незвичний звук, уже озираюся: чи це не ракета, чи не дрон", – додав він.
Кендзьорек очолив Динамо після більш ніж року роботи у тренерському штабі клубу. У трьох матчах чемпіонату під його керівництвом команда набрала 7 очок.
Напередодні асистент виконувача обов'язків головного тренера київського Динамо Гжегож Войтковяк розповів про сумніви перед приїздом в Україну та пояснив, чому не шкодує про своє рішення працювати в київському клубі.