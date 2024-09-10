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Звідси втікають всі: Гравець Миная пояснив, чому покинув клуб

Володимир Кук — 10 вересня, 20:20
Звідси втікають всі: Гравець Миная пояснив, чому покинув клуб
Олександр Бандура
ФК Минай

Воротар Олександр Бандура розповів чому залишив Минай та заявив, що з закарпатського клубу втікають всі.

Його слова передає Український Футбол.

"Спортивний директор поінформував мене, що ставка робитиметься на молодих, тому вирішили розірвати контракт. З того клубу всі тікають. Для мене посади в клубі немає."

Також досвідчений воротар прокоментував ситуацію щодо можливої здачі гри з Нивою.

"У футболі перемагає той, хто менше помиляється. За два роки в клубі я можу сказати впевнено, що такого не було. З мого досвіду скажу, що дуже важко здати матч, щоб це було непомітно", сказав Бандура.

Зазначимо, нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан заперечив інформацію щодо "здачі" матчу проти тернопільської Ниви та заявив, що він не знає звідки взялась ця інформація.

Нагадаємо, матч Минай — Нива Т закінчився перемогою тернополян 2:0. Наразі тернопільський клуб посідає 4 місце у групі A Першої ліги, маючи в активі 7 очок. Раніше закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.

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