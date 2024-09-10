Звідси втікають всі: Гравець Миная пояснив, чому покинув клуб

Воротар Олександр Бандура розповів чому залишив Минай та заявив, що з закарпатського клубу втікають всі.

Його слова передає Український Футбол.

"Спортивний директор поінформував мене, що ставка робитиметься на молодих, тому вирішили розірвати контракт. З того клубу всі тікають. Для мене посади в клубі немає."

Також досвідчений воротар прокоментував ситуацію щодо можливої здачі гри з Нивою.

"У футболі перемагає той, хто менше помиляється. За два роки в клубі я можу сказати впевнено, що такого не було. З мого досвіду скажу, що дуже важко здати матч, щоб це було непомітно", — сказав Бандура.

Зазначимо, нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан заперечив інформацію щодо "здачі" матчу проти тернопільської Ниви та заявив, що він не знає звідки взялась ця інформація.

Нагадаємо, матч Минай — Нива Т закінчився перемогою тернополян 2:0. Наразі тернопільський клуб посідає 4 місце у групі A Першої ліги, маючи в активі 7 очок. Раніше закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.