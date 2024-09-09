Класика жанру: спортдиректор Миная заперечив чутки про внутрішнє розслідування
ФК Минай
Спортивний директор Миная Сергій Білан заперечив інформацію про внутрішнє розслідування у клубі щодо "здачі" матчу проти тернопільської Ниви.
Заяву про цю ситуацію він зробив коментарі Tribuna.com.
"Ні, в клубі немає ніякого внутрішнього розслідування. Не знаю, звідки взялась ця інформація. В керівництва немає претензій до команди, футболісти готуються у звичному режимі", — сказав Білан.
Вищезгаданий матч між Минаєм та Нивою завершився з рахунком 0:2 на користь тернопільської команди.
Зазначимо, що в Минаї часто трапляються казуси з комунікацією. Так, у ЗМІ кілька разів випливала інформація про нібито відставку Желько Любеновича, але серб все ж залишився на чолі команди.