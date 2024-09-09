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Класика жанру: спортдиректор Миная заперечив чутки про внутрішнє розслідування

Ігор Чернявський — 9 вересня, 15:10
Класика жанру: спортдиректор Миная заперечив чутки про внутрішнє розслідування
ФК Минай

Спортивний директор Миная Сергій Білан заперечив інформацію про внутрішнє розслідування у клубі щодо "здачі" матчу проти тернопільської Ниви.

Заяву про цю ситуацію він зробив коментарі Tribuna.com.

"Ні, в клубі немає ніякого внутрішнього розслідування. Не знаю, звідки взялась ця інформація. В керівництва немає претензій до команди, футболісти готуються у звичному режимі", — сказав Білан.

Вищезгаданий матч між Минаєм та Нивою завершився з рахунком 0:2 на користь тернопільської команди.

Зазначимо, що в Минаї часто трапляються казуси з комунікацією. Так, у ЗМІ кілька разів випливала інформація про нібито відставку Желько Любеновича, але серб все ж залишився на чолі команди.

Минай Чемпіонат України, Перша ліга Сергій Білан

Минай

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