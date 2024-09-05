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Хуст знявся з чемпіонату Першої ліги

Олександр Булава — 5 вересня, 19:44
Хуст знявся з чемпіонату Першої ліги
ФК Хуст

Закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті України у Першій лізі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

У дописі зазначається, що 4 вересня через низку обʼєктивних причин було прийнято рішення про зняття основної команди з розіграшу чемпіонату Першої ліги.

При цьому клуб не припиняє своє існування. Надалі зусилля будуть зосереджені на розвитку дитячого футболу у місті.

"Щиро дякуємо нашим вболівальникам за щирі емоції та віру в команду! За те, що розділяли з нами радість перемог та підтримували у нелегкі часи.

Дякуємо Збройним силам України🇺🇦 за кожен новий день, за можливість працювати та розвивати гру мільйонів.

Головна наша перемога ще попереду, і це не про футбол", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще влітку у Хуста були проблеми з фінансуванням. Ще влітку закарпатці планували об'єднатися в одну команду з тернопільським аматорським колективом Подоляни та переїхати в Тернопіль через проблеми з мобілізацією. Однак даний варіант зірвався.

Раніше ми розповідали про історію футболіста Хуста Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування з вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.

Чемпіонат України, Перша ліга Хуст

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