Минай припинив співпрацю з колишнім голкіпером збірної України

Минай оголосив про припинення співпраці з досвідченим голкіпером Олександром Бандурою.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Сторони домовились розійтися за обопільною згодою. Футболіст приєднався до клубу взимку 2022 року. За цей період за команду він зіграв 50 матчів, 13 разів залишав ворота "сухими".

Воротар виступав за Спартак (Суми), Явір (Краснопілля), Таврію, Кримтеплицю, Металург Донець, Сталь Кам'янське, Верес, Львів та Рух. До лав збірної України його викликали Олег Блохін та Михайло Хоменко, але за національну команду Олександр так і не дебютував.

Нагадаємо, керівництво Миная після домашньої поразки від Ниви (Тернопіль) ініціювало внутрішнє розслідування у команді через можливу здачу матчу.