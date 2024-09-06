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Маріуполь розписав мирову з Металургом у 5 турі Першої ліги

Олександр Булава — 6 вересня, 15:30
Маріуполь розписав мирову з Металургом у 5 турі Першої ліги

Сьогодні, 6 вересня, відбулися матчі 5 туру Першої ліги сезону-2024/25.

ФСК Маріуполь домашній поєдинок звів внічию з МФК Металургом (1:1).

Чемпіонат України — Перша ліга

5 тур, 6 вересня

ФСК Маріуполь — МФК Металург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Алібеков, 1:1 - 63 Зубков

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

14:00 Епіцентр — Буковина

16:00 Минай Нива — Тернопіль

Напередодні закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті України у Першій лізі.

Чемпіонат України, Перша ліга

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