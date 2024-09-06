Маріуполь розписав мирову з Металургом у 5 турі Першої ліги
Сьогодні, 6 вересня, відбулися матчі 5 туру Першої ліги сезону-2024/25.
ФСК Маріуполь домашній поєдинок звів внічию з МФК Металургом (1:1).
Чемпіонат України — Перша ліга
5 тур, 6 вересня
ФСК Маріуполь — МФК Металург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Алібеков, 1:1 - 63 Зубков
Сьогодні відбудеться ще два матчі:
14:00 Епіцентр — Буковина
16:00 Минай Нива — Тернопіль
Напередодні закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті України у Першій лізі.