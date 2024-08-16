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Наполі збирається підписати хавбека збірної Шотландії

Руслан Травкін — 16 серпня, 11:47
Наполі збирається підписати хавбека збірної Шотландії
Скотт Мактоміней
Getty images

Наполі планує підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея.

Про це пише портал Yahoo Sports.

Італійський клуб запропонував "червоним дияволам" 25 млн євро за гравця. Також у договорі будуть прописані бонуси.

Англійський клуб все ще обдумує пропозицію команди Серії А. Повідомляється, що хавбек збірної Шотландії не проти змінити клуб.

Мактоміней — вихованець Манчестер Юнайтед. За першу команду 27-річний Скотт дебютував у 2017 році. За весь цей час він відіграв у всіх турнірах 253 гри і забив 29 голів.

Зазначимо, що Наполі продав захисника Натана до іспанського Бетіса. Представник Ла Ліги буде суперником Кривбаса у боротьбі за путівку до групового етапу Ліги конференцій.

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