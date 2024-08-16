Наполі збирається підписати хавбека збірної Шотландії
Скотт Мактоміней
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Наполі планує підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея.
Про це пише портал Yahoo Sports.
Італійський клуб запропонував "червоним дияволам" 25 млн євро за гравця. Також у договорі будуть прописані бонуси.
Англійський клуб все ще обдумує пропозицію команди Серії А. Повідомляється, що хавбек збірної Шотландії не проти змінити клуб.
Мактоміней — вихованець Манчестер Юнайтед. За першу команду 27-річний Скотт дебютував у 2017 році. За весь цей час він відіграв у всіх турнірах 253 гри і забив 29 голів.
Зазначимо, що Наполі продав захисника Натана до іспанського Бетіса. Представник Ла Ліги буде суперником Кривбаса у боротьбі за путівку до групового етапу Ліги конференцій.