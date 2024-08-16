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Бетіс підсилився захисником Наполі перед протистоянням з Кривбасом

Ігор Чернявський — 16 серпня, 07:30
Бетіс підсилився захисником Наполі перед протистоянням з Кривбасом
Натан
ФК Бетіс

Бразильський захисник Натан перейшов із Наполі в Бетіс.

Про це на своєму сайті повідомив іспанський клуб.

Трансфер відбувся на правах оренди з правом викупу. Угода між клубами розрахована на один рік.

Натан є вихованцем Фламенго. У сезоні-2020 він став чемпіоном Бразилії у складі свого рідного клубу, після чого його віддали в оренду Ред Булл Брагантіно.

З серпня минулого року 23-річний центрбек виступав за Наполі. Він не був основним гравцем "партенопеїв" — за сезон провів 14 матчів у Серії А, один у Кубку Італії, а також 6 разів виходив у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, саме з Бетісом Кривбас зустрінеться у плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Перша гра відбудеться за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні у словацькому Кошице. Матч-відповідь запланований на 29 серпня.

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