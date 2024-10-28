Талановитий хавбек Манчестер Юнайтед подякував тен Гагу після його звільнення

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну на своїй сторінці в Instagram прокоментував звільнення Еріка тен Гага з посади головного тренера команди.

"Дякую вам за довіру та віру в мене, і за те, що дали можливість грати за улюблений клуб мого дитинства. Бажаю вам всього найкращого в майбутньому", – написав хавбек, звертаючись до тен Гага.

Нідерландець очолював Манчестер Юнайтед з літа 2022 року, саме під його керівництвом 19-річний Мейну дебютував за першу команду. На даний момент півзахисник провів уже 10 матчів у складі збірної Англії. Трансферна вартість гравця оцінюється у 55 мільйонів євро.

Раніше Мейну на кілька тижнів випав з гри через травму, яку отримав ще 6 жовтня в матчі АПЛ проти Астон Вілли.