Манчестер Юнайтед на кілька тижнів втратив ключового хавбека

Ключовий півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну пропустить кілька тижнів через травму.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мейну отримав м’язову травму ще 6 жовтня в матчу АПЛ проти Астон Вілли. Після цього він з’їздив до збірної Англії на жовтневі матчі Ліги націй, проте на полі так і не з’явився.

Тепер же стало відомо, що травма хавбека серйозніша, ніж здавалося спершу, і він буде змушений пропустити ще декілька тижнів.

Раніше повідомлялося про те, що Мейну близький до продовження контракту з Манчестер Юнайтед. Сьогодні 19-річний хавбек потрапив до списку претендентів на нагороду Golden Boy-2024.

У поточному сезоні півзахисник провів 9 матчів за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.