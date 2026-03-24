Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед близький до нової угоди з Мейну

Олександр Булава — 24 березня 2026, 17:58
Манчестер Юнайтед близький до нової угоди з Мейну
Коббі Мейну
Getty Images

Манчестер Юнайтед близький до підписання нової довгострокової угоди з креативним півзахисником Коббі Мейну.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори з 20-річним гравцем розпочались ще у січні. Очікується, що він продовжить контракт до червня 2031 року.

Сторонам потрібно узгодити останні деталі угоди. У МЮ оптимістично налаштовані щодо її успішного укладення.

Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027-го та передбачає опцію продовження угоди ще на 1 рік.

У поточному сезоні він зіграв у 24 матчах, в яких віддав три результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Коббі Мейну

Манчестер Юнайтед

Колишній тренер Шахтаря близький до повернення в АПЛ – ЗМІ
Санчо залишить Манчестер Юнайтед після завершення сезону
Це божевілля: Каррік жорстко розкритикував суддю після матчу МЮ проти Борнмута
Манчестер Юнайтед у меншості зіграв унічию з Борнмутом у 31 турі АПЛ
Манчестер Юнайтед відмовить Барселоні в оренді Рашфорда

Останні новини