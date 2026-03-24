Манчестер Юнайтед близький до нової угоди з Мейну

Манчестер Юнайтед близький до підписання нової довгострокової угоди з креативним півзахисником Коббі Мейну.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори з 20-річним гравцем розпочались ще у січні. Очікується, що він продовжить контракт до червня 2031 року.

Сторонам потрібно узгодити останні деталі угоди. У МЮ оптимістично налаштовані щодо її успішного укладення.

Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027-го та передбачає опцію продовження угоди ще на 1 рік.

У поточному сезоні він зіграв у 24 матчах, в яких віддав три результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.