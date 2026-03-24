Манчестер Юнайтед близький до нової угоди з Мейну
Манчестер Юнайтед близький до підписання нової довгострокової угоди з креативним півзахисником Коббі Мейну.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори з 20-річним гравцем розпочались ще у січні. Очікується, що він продовжить контракт до червня 2031 року.
Сторонам потрібно узгодити останні деталі угоди. У МЮ оптимістично налаштовані щодо її успішного укладення.
Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027-го та передбачає опцію продовження угоди ще на 1 рік.
У поточному сезоні він зіграв у 24 матчах, в яких віддав три результативні передачі.
