Я маю честь щодня втілювати свою мрію: Манчестер Юнайтед підписав нову угоду з перспективним півзахисником

Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з англійським півзахисником Коббі Мейну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до червня 2031-го року. Фінансові деталі не оголошуються.

"Я виріс, спостерігаючи за тим, який вплив наш клуб має на наше місто, і я з радістю приймаю на себе відповідальність, пов'язану з носінням цієї футболки.

Від Кліффа до Літтлтон-роуд, від Каррінгтона і, зрештою, до Олд Траффорд – цей шлях досі був неймовірним. Я маю честь щодня втілювати свою мрію, маючи таке саме невгамовне прагнення до успіху, як і тоді, коли у віці шести років я вперше прийшов на тренування.

Ми всі відчуваємо, як у клубі наростає імпульс. Я рішуче налаштований вийти на новий рівень і виконати свою роль, допомагаючи Манчестер Юнайтед регулярно боротися за головні трофеї в найближчі роки", – розповідає Коббі про укладання нового контракту.