Я маю честь щодня втілювати свою мрію: Манчестер Юнайтед підписав нову угоду з перспективним півзахисником
Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з англійським півзахисником Коббі Мейну.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода розрахована до червня 2031-го року. Фінансові деталі не оголошуються.
"Я виріс, спостерігаючи за тим, який вплив наш клуб має на наше місто, і я з радістю приймаю на себе відповідальність, пов'язану з носінням цієї футболки.
Від Кліффа до Літтлтон-роуд, від Каррінгтона і, зрештою, до Олд Траффорд – цей шлях досі був неймовірним. Я маю честь щодня втілювати свою мрію, маючи таке саме невгамовне прагнення до успіху, як і тоді, коли у віці шести років я вперше прийшов на тренування.
Ми всі відчуваємо, як у клубі наростає імпульс. Я рішуче налаштований вийти на новий рівень і виконати свою роль, допомагаючи Манчестер Юнайтед регулярно боротися за головні трофеї в найближчі роки", – розповідає Коббі про укладання нового контракту.
Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Його трансферна вартість складає 50 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).
У поточному сезоні він зіграв у 26 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. У них віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року у ЗМІ ширилась інформація, що Мейну погодився на оренду до італійського Наполі.
Також додамо, що наразі Манчестер Юнайтед посідає третю сходинку турнірної таблиці АПЛ. Напередодні "червоні дияволи" переграли Брентфорд у 34-му турі англійського чемпіонату (2:0).