Легіонер Карпат порівняв культури України та Аргентини

Півзахисник львівських Карпат Патрісіо Танда поділився думками щодо різниці між культурою в України та Аргентині.

Слова футболіста наводить пресслужба львів'ян.

"Це два різні типи культури. В Аргентині ми робимо деякі речі, яких тут не практикують, а тут, навпаки – роблять те, чого немає в Аргентині.

Це два різні способи життя. Але я не сказав би, що між ними є якась величезна різниця. Можливо, є нюанси – у їжі чи в стилі життя, який властивий одній країні й відсутній в іншій. Але нічого такого особливого, що сильно мене здивувало б – усе це радше дрібниці". – розповів Танда.

Окрім того, хавбек висловився про свою першу реакцію на переривання матчі через повітряну тривогу.

"Чесно кажучи, я був здивований, коли гру зупинили, оскільки раніше я через таке не проходив. Але це – частина того моменту, який зараз переживає країна. Від цього нікуди не дітися. Так, я чув сигнали тривоги поза футбольним полем, але такого ніколи не траплялося зі мною під час матчу.

У такі моменти ти мусиш бути максимально сконцентрованим на грі, навіть якщо зовні відбуваються інші речі – ти маєш зосередитися саме на матчі, адже після тривог гра продовжувалася", – резюмував аргентинець.

Нагадаємо, Танда перебрався до Карпат взимку 2025 року на правах оренди з Расінга. За цей час футболіст зіграв вісім матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що екстренер Карпат виграв Кубок Болгарії з Лудогорцем.