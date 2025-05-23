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Легіонер Карпат порівняв культури України та Аргентини

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 10:12
Легіонер Карпат порівняв культури України та Аргентини
Патрісіо Танда
Карпати

Півзахисник львівських Карпат Патрісіо Танда поділився думками щодо різниці між культурою в України та Аргентині.

Слова футболіста наводить пресслужба львів'ян.

"Це два різні типи культури. В Аргентині ми робимо деякі речі, яких тут не практикують, а тут, навпаки – роблять те, чого немає в Аргентині.

Це два різні способи життя. Але я не сказав би, що між ними є якась величезна різниця. Можливо, є нюанси – у їжі чи в стилі життя, який властивий одній країні й відсутній в іншій. Але нічого такого особливого, що сильно мене здивувало б – усе це радше дрібниці". – розповів Танда.

Окрім того, хавбек висловився про свою першу реакцію на переривання матчі через повітряну тривогу.

"Чесно кажучи, я був здивований, коли гру зупинили, оскільки раніше я через таке не проходив. Але це – частина того моменту, який зараз переживає країна. Від цього нікуди не дітися. Так, я чув сигнали тривоги поза футбольним полем, але такого ніколи не траплялося зі мною під час матчу.

У такі моменти ти мусиш бути максимально сконцентрованим на грі, навіть якщо зовні відбуваються інші речі – ти маєш зосередитися саме на матчі, адже після тривог гра продовжувалася", – резюмував аргентинець.

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Нагадаємо, Танда перебрався до Карпат взимку 2025 року на правах оренди з Расінга. За цей час футболіст зіграв вісім матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що екстренер Карпат виграв Кубок Болгарії з Лудогорцем.

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