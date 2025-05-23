Екстренер Шахтаря та Дніпра-1 виграв Кубок Болгарії з Лудогорцем

Колишній тренер донецького Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовичевич став тріумфатором Кубку Болгарії на чолі Лудогорця.

У фінальному протистоянні команда з Разграду переграла ЦСКА Софію 1:0.

Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Кайо Відаль, який скористався грубою помилкою Тібо Віона.

Для Лудогорця цей Кубок став четвертим в історії. Напередодні команда стала переможцем чемпіонату Болгарії, здобув свій 14-й поспіль трофей.

Зазначимо, що з 2014 по 2015 рік Йовичевич очолював Карпати, з 2020 по 2022 рік працював із Дніпром-1, а сезон-2022/23 провів на чолі Шахтаря, з яким став чемпіоном України.

Раніше повідомлялось, що хорватський фахівець відмовив одному з клубів УПЛ.