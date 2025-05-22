Карпати спробують вийти в єврокубки, Інгулець – відправити Ворсклу в Першу лігу: інтриги 30 туру УПЛ

Розклади в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги мотивують дивитися не на вершину таблиці, а нижче. Все ж таки Динамо, Шахтар і Олександрія вже зафіксувалися на перших трьох місцях, а в боротьбі за виживання і єврокубки боротьба обіцяє бути лютою.

23 травня

15:30

Оболонь – Лівий Берег

Інгулець – Ворскла

24 травня

13:00

Чорноморець – Олександрія

15:30

Рух – Шахтар

18:00

Динамо – Колос

25 травня

15:30

Верес – ЛНЗ

18:00

Карпати – Зоря

Полісся – Кривбас

Хто зачепиться за четверте місце?

Абсолютно приголомшливий фінал сезону підготувала нам Прем'єр-ліга. Полісся приймає Кривбас – і в разі перемоги виходить у єврокубки, у разі поразки шанс отримує Кривбас, а нічия не влаштовує обох суперників.

Полісся змінило тренера за два тури до кінця – а за тур до кінця опинилося в топ-4 несподівано, напевно, навіть для самого клубу. Карпати дуже слабо грають на виїзді, вони програли Колосу – і тепер Поліссю треба "просто" обіграти Кривбас, щоб вийти в єврокубки. Але тут, безумовно, треба брати "просто" в лапки.

Схема гри Кривбасу найбільш комфортна для гри другим номером. Там той самий Соса розкриває себе з найкращого боку, виконуючи масу роботи без м'яча – і виглядає дуже корисним (а не хронічно незабивним) форвардом. Про середню лінію і говорити нічого: Вернидуб не залишає в команді тих, хто не готовий багато працювати на полі.

Інше питання, що нічия Кривбас не влаштовує – хоча б тому, що тоді Полісся закінчить сезон вище. І якщо команда з Кривого Рогу розкриється, вже Полісся може покарати на контратаках. Напевно. Від житомирського колективу в принципі не знаєш, чого чекати: Олександр Максимов проведе другий матч на чолі команди, а в першому, наприклад, дуже здивував 18-річним Ярославом Караманом у стартовому складі.

Ну а Карпати чекатимуть свого шансу. Як там називався фільм: "Тигр, що крадеться, дракон, що затаївся"? А ось тут "леви" будуть одночасно і тигром, що крадеться, і драконом, що затаївся. Зоря, звичайно, не подарунок, але у львів'ян статистика останніх восьми матчів на "Україні" – сім перемог і нічия з Шахтарем. Можна припускати, що Карпати все ж таки виграють – і сподіватимуться на невиграш Полісся в паралельному матчі. За особистими зустрічами, якщо що, вони поступаються Поліссю, але перевершують Кривбас.

Чи вилетить Ворскла?

Справи у полтавського клубу кепські – і, головне, що уважніше в них вдивляєшся, то гірше вони виглядають. З п'яти домашніх матчів поспіль, коли полтавчани мали чудову нагоду набрати очки та вирішити питання щодо ліги на наступний сезон, вони програли чотири поєдинки та тільки опустилися в таблиці.

Як наслідок, Ворскла лише за три очки від зони вильоту – і закінчувати чемпіонат їй доведеться якраз на полі Інгульця, який на три очки відстає. Легкий суперник? Ну, як вам сказати... Домашній матч з Інгульцем, у першому колі, завершився з рахунком 0:3 – не на користь Ворскли. І саме тому програш гарантує виліт – Інгулець не тільки наздожене за очками, а й обійде полтавський клуб за додатковим показником.

Величезна проблема Ворскли саме в тому, що клуб погано грає з аутсайдерами. Динамо вони повинні були перемагати, але Інгульцю, Лівому Берегу і Чорноморцю на своєму полі вони програли – і зараз цих очок і не вистачає. Голи Ворскла дарує всім, оборона за динамічного стилю Максимова надає шанси – а ось перед закритою, насиченою обороною пасують і Кане, і Ндукве, і всі інші.

При цьому Ворскла починає матчі з настільки короткою лавою запасних, що закрадаються думки про внутрішні конфлікти. Припустимо, у Полтаві погано з молоддю (хоча Ворскла завжди славилася академією) – але ж основа регулярно підводить і при цьому продовжує грати.

Втім, два останні виїзди принесли Ворсклі нульові нічиї – і це були виїзди до ЛНЗ і Колоса, при тому що Колос виглядає набагато сильнішим за Інгулець. Можливо, на виїзді здобути потрібний результат полтавцям буде простіше. Але взагалі, на нас чекає своєрідний фінал: вилетять або одні, або інші.

Чи наважиться Лівий Берег зіграти сміливо?

Давайте для початку зафіксуємо: ризик вилетіти напряму, без стикових матчів, для Лівого Берега відсутній. Інгулець, як ми вже з'ясували, на виїзді обіграв Ворсклу 3:0. Якщо він обіграє полтавчан і вдома, а Лівий Берег програє Оболоні, то за очками буде рівність у трьох команд. Але тоді в якості першого додаткового показника вважатимуться особисті зустрічі, а вони у команд такі:

Інгулець уже взяв 4 очки з Лівим Берегом, з Ворсклою у нього буде шість – у сумі 10;

Лівий Берег обмінявся з Ворсклою виїзними перемогами, взяв одне очко з Інгульцем – у сумі 4;

Ворскла з трьома очками стане останньою в трійці – і, відповідно, 15-ою в таблиці.

Таким чином, напряму Лівий Берег не вилетить за жодних обставин – якщо Інгулець не виграє, то 15-м стане він. А перемога в київському дербі може допомогти уникнути стикових матчів: від "Оболоні" "лелеки" відстають на три очки, зіграли в першому колі 1:1, і в разі виграшу не тільки наздоженуть "пивоварів" за очками, а й обійдуть за додатковим показником.

Справа залишилася за малим: зіграти в атакувальний футбол. Оболонь у принципі не найбільший фанат атаки, а зараз, коли нічия на 100% гарантує порятунок в УПЛ, тим більше окопається біля своїх воріт. Лівий Берег весь попередній сезон грав в оборонний футбол, він забив смішні 18 голів у 29 матчах – і буде цікаво поглянути, як "лелеки" будуть атакувати. Нічия не дарує абсолютно нічого – навіть якщо ми говоримо про 13-14 місця, незрозуміло, якому з них дістанеться більш простий суперник у плейоф. Металіст 1925 у Першій лізі може фінішувати як третім, так і четвертим.

Як закінчать сезон гранди?

Так, перша трійка визначилася, але це не означає, що завдань зовсім немає. Динамо може стати єдиним клубом Європи, який виграє чемпіонат без жодної поразки. Для цього потрібно не програти Колосу, і це завдання важче, ніж здається: на фініші команда Костишина помилок не прощає.

Судаков відстає від Ваната в бомбардирських перегонах на чотири м'ячі – багато, звісно, але чому б не спробувати набити статистику на Руху? Олександрії взагалі в радість будь-яка перемога, але Ракицький, для якого це може бути останній матч у кар'єрі, може цьому завадити... Загалом, залишилися формальності, але це не означає, що вони не цікаві.