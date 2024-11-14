Гравець Динамо залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта

Правий захисник Динамо Олександр Тимчик залишив розташування збірної України.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

У таборі національної команди Тимчика замінить Олексій Сич з Руху, для якого це дебютний виклик у збірну. Причину такої зміни в заявці УАФ не пояснила.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Віталій Буяльський не допоможе команді Сергія Реброва через пошкодження.

Вже післязавтра, 16 листопада, збірна України на виїзді зіграє проти Грузії, а 19-го – з Албанією. Ці матчі стануть вирішальними в боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.