Буяльський пропустить матчі збірної України у Лізі націй

Хавбек Динамо та збірної України Віталій Буяльський не зможе допомогти нацональній команді під час наступних матчів Ліги націй-2024/25 з Грузією та Албанією.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 31-річний футболіст травмував привідний м'яз, через що він пропустить останні два поєдинки групового етупа турніру.

Варто зазначити, що Віталій Буяльський сам виступив у ролі заміни - він зайняв у заявці української збірнох місце Віктора Циганкова, який досі перебуває в лазареті Жирони.

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Обидва матчі Ліги націй будуть для "жовто-синіх" виїзними: 16 листопада в Батумі вони зіграють з грузинами, а 19 листопада в Тирані - з албанцями.

На даний момент Україна посідає четверте місце групи В1, маючи після чотирьох турів чотири очки. Квартет очолює Чехія, в якої сім очок.



